Bülent Buda: Kolay değil, lig üçüncüsünü kendi evinde şaşmaz bir biçimde iki net golle devirdiler. Her maçı tek tek değerlendirerek ödün vermeden, ciddiye alarak mutlu sona ulaşmanın bir davranış biçimi ile geleceğinin bilincindeler. Çıkıyorlar, oynuyorlar. Kazanıyorlar. Bir fırsatını bulup Manisa’ya gitmemiz şart oldu. Bu güzel takımı canlı izlemek büyük keyif verecek. İyi profesyoneller başarıyı hak ederler. Ve de nihayetinde şampiyonlukla kucaklaşırlar.



Fatih Tanfer: Manisa FK’nın 13 maç, 12 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı bu sürece bir de deplasmanda lig üçüncüsü Çorum’u 2-0 yenmesi sonrası söylenecek tek bir kelime vardır. ‘Sadece Zafer’dir. Aynı inanç ve hırsla devam ederse hem hedefe ulaşacak hem de taraftarını sonuna kadar mutlu edecek. Manisa FK oyun anlayışında özellikle merkezi kalabalık tutup, sayısal üstünlüğü almayı planlamıştı. Bunu da sonuna kadar başardı. Ancak asla bu başarılarla şampiyonluğun elde edildiği anlamına gelmesin. Çünkü arkasında Manisa FK’yı adım adım takip eden bir Samsunspor gerçeği var. Sadece önemli bir avantaj kazandı. Aynı sabır ve futbolun doğrularını yaparak beklenen hedefe ulaşacağına inancım tamdır.









Mehmet Demirtaş: Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta rakiplerini bir bir dize getiriyor. Deplasman iç saha demeden maçlarını kazanıp şampiyonluğa emin adımlarla adeta koşuyorlar. 13 maç 12 galibiyet 1 beraberlik. Rakip kaleye atılan 40 gol, 37 puan. Adeta rekora koşuyorlar. Birçok kulübün de örnek alması gereken bir ekibe sahipler. Tam bir takım oyunu oynuyorlar. Birçok doğru birleşince sonucunda da ilk 13 haftada şampiyonluğa koşan bir takım ortaya çıktı. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun Manisa FK.



Uşak, şeytanın bacağını kıramadı



Bülent Buda: Her hafta sıralamanın biraz daha altına inmek, sanki bir yaşam biçimi oldu. Uşak’ta Uşakspor’a neler oluyor. Nasıl bir savrulmadır ki bu bir türlü doğrulamıyorlar. Bu gidişin sonu kötü görünüyor. Öyle ki tünelin ucundaki ışık değil, karanlık.



Fatih Tanfer: Uşakspor, Kırşehir deplasmanında 84. dakikada yediği golle maalesef yine evine puansız döndü. Birevim Elazığspor’un aldığı galibiyet sonrası ateş hattının sadece 1 puan üstünde kaldı. Bu hafta rakip lig ikincisi ve bu grubun en güçlü takımlarından biri olan Bandırmaspor. Artık takımın kayıplara tahammülü yok. Bu maça fizik, teknik ve mental açıdan çok iyi hazırlanmalıdırlar.



Mehmet Demirtaş: Uşakspor, son haftalardaki puan kayıplarını maalesef, Kırşehir BLD’ye 1-0 mağlup olarak devam ettirdi. Kırşehir deplasmanında geçtiğimiz haftalara oranla daha hırslı ve güçlü bir oyun benimseyen Aşigolar rakibinin 83. dakikadaki golüne engel olamadı. Baktığımız zaman oynadığı oyunla puan sıralamasında bulunduğu konumu hiç haketmeyen bir Uşakspor izledik. Şuan puan 12 ve 14. sırada tehlikeli bölgeden kurtulamadılar. Bu hafta rakip şampiyonluğun en büyük adaylarından Bandırmaspor. İşleri zor ancak puan ve puanlar çıkartması sürpriz olmayabilir.



Nazilli geliyor



Bülent Buda: 4 adet mis gibi gol. Harika sonuç. Bir hafta sonra tekrar ilk sıraya yerleşme. Erken yargı futbolda tehlikeli. Lakin çok açık gözleniyor. Onlar iyi bir takım. Ve bu yıl bir üst ligi çok istiyorlar. Uzakta olsak bile bu isteği duyumsayabiliyoruz. Bir Egeli olarak biz de bu mutlu sona ulaşmalarını dört gözle bekliyoruz. Nazilli artık bir üst ligde oynamalı.



Fatih Tanfer: Nevşehir Belediyespor’u 4-0 yenip Karacabey’in mağlup olmasıyla bir hafta sonra yine liderliği ele geçirdi. Heyecan verici bir olay Nazilli liderliği bir hafta ele geçiriyor diğer hafta devrediyor. Ama ne mutlu ki asla liderlikten vazgeçmiyor. Puan durumuna bakın. Var mı böylesine bir yarış? Ancak Nazilli’nin yüksek kararlılık özelliği olan tecrübeli bir oyuncu grubu var. Hocasını da çok beğeniyorum. Artık liderliği bu haftadan itibaren devretmemeli. Bu hafta cumartesi günü Kelkit deplasmanında galip gelen Modafen. Zor maç olacak ama şampiyonluk yolu da gol bahçesinden geçmiyor.



Mehmet Demirtaş: Nazilli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor’u 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek geçtiğimiz hafta kaybettiği liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Siyah inciler gerçekten güçlü bir kadroya sahip. Dar bütçelerle harika işler başarıyorlar. Öncelikle başta Nurettin Başkan ile Yavuz Hoca ve ekibini kutluyorum. Nazilli muhteşem taraftarıyla da bütünleşti. Eksik olan hiçbir şey yok. Geriye sadece zirvedeki yerini sağlamlaştırmak kaldı. Bunu da başaracak güçteler. Haydi Naz Naz bu sene o sene.



İNANDILAR BİR KERE!









Bülent Buda: Dengeli, ölçülü, haddi bilerek oynanan futbol ve net bir skor. Mustafa Aşan, hırslı karakteriyle bir yandan takım arkadaşlarına ilham veriyor, öte yandan tribünleri coşturuyor. İlk yarıda Cenk’in çizgiden çevirdiği top yaşamsaldı. 52. Dakikada konuk Fethiye’nin 10 kişi kalmasını bir şans olarak niteleyebiliriz. Hemen ardından Soner Hoca’nın oyuna hamlesinin de yerinde olduğunu vurgulamalayız. İlk golde Doğukan’ın soldan Fethiye kalesi önüne indirdiği top, Hakan’a “bak bunu da atmazsan seni döverim” demenin ikram biçimiydi. Mustafa Değirmenci ile gelişen hızlı atakta onun al da at pasıyla güzel günü tamamlayan Özgür’ün plasesi birinci sınıftı. Eh daha ne diyebiliriz ki, mutluyuz, sevinçliyiz.



Fatih Tanfer: Karşıyaka, Fethiye’yi 2-0 yendi ve ligin üçüncü sırasına yerleşti. Karşıyaka 4-3-3 dizilişiyle oynadı. İlk yarıda oyunun hakimi olan ve pozisyon bulan taraf Fethiyespor’du. Önce Cenk boş kaleden çıkardı sonra Fethiyeli Hüseyin bomboş pozisyonda topu dışarı attı. Maçın ikinci yarısında topa daha çok sahip olan canlı ve sahada doğru oynayan Karşıyaka izledik. Etkili ve süratli oyuncuları Doğukan ve Hakan ile oyunu kanatlara alıp rakip defansın dengesini bozmaya çalıştı. Fethiyespor’un 52. dakikada 10 kişi kalması sonrası da Karşıyaka baskısını iyice arttırdı. Soner Hoca’nın maç içindeki anlık taktik değişiklikleri ve yerinde oyuncu müdahaleleri takımı pozitif yönde etkiledi. Aslında maç büyük bir gerilim içinde geçti. Sert ve mücadeleci oyunun getirdiği sonuç 8 sarı bir kırmızı karttı. Karşıyaka en iyi oyun şeklini maçın ikinci yarısında oynadı ve rakibini sahasına hapsetti. Doğru geçiş hücumcuları galibiyetin anahtarıydı. Kaleci Mehmet’in maç içinde hataları olmasına rağmen 85. dakikada yaptığı kurtarış hayati önem taşıdı. Karşıyaka az gol yiyor diyorlar. Elbette elinde Cenk ve Metin gibi pozisyon almayı bilen çabuklukları üst düzeyde ve asla disiplinli oyundan taviz vermeyen oyuncuların olursa bunlara da Anıl, Muhammet, Fatih katıldığı anda bu başarının tesadüf olmadığını görüyoruz. Mustafa Aşan mücadele gücü ve oyun kurucu özelliğiyle yine farkını ortaya koydu. Doğukan ve Hakan Kuş ile sonradan oyuna giren Mustafa Değirmenci toplu ve topsuz koşularıyla etkili oldular. Bir de gol vuruşlarını üst düzeye taşırlarsa inanın bu takım tutulmaz. Tebrikler Karşıyaka.



Olmayınca olmuyor









Bülent Buda: Yani 15. sıradaki bir takımı yenmekten aciz, bir topluluk haline nasıl geldiler? Gol atıp, skoru bile koruyamıyorlar. İkinci golü atıp rahatlayamıyorlar. Daha doğrusu beceremiyorlar. Harcanan, tüketilen bunca emeğe, paraya, zamana, heyecana yazık. Büyük düş kırıklığı. Bu kadarı da gerçekten çok fazla.



Fatih Tanfer: İsa’nın golüyle Orduspor karşısında 1-0 öne geçtiğini duyunca tamam bu sefer 3 puan alıp 5. sıraya yerleşiyor ve Play Off yarışının içinde olacak diye sevindim. Ancak yine olmadı. Yine moral bozuldu. Hiçbir maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınmayan Cihan Başkan’ın bu kötü gidişe dur diyecek köklü tedbirleri alma zamanı gelmiştir. Bu hafta rakip lider Serik Belediyespor. Büyük takımlar böylesi maçlarda kendilerini gösterdikleri anda ortaya çıkarlar. Bucaspor’un ne yapacağını pazar gününü bekleyip göreceğiz.



Mehmet Demirtaş: Yeni sezon öncesi hepimiz umutlanmıştık, Buca’nın yepyeni yüzü Ci Group Buca kurduğu şampiyon kadrosuyla bu sene ligde fırtınalar gibi eser ve hak ettiği bir üst lige geri döner diye. Ancak 13 haftalık periyotta işler umduğumuz gibi gitmedi. Devrearasına kadar da böylesine gel gitleri izleyeceğimiz şüphesiz. Bu hafta rakip çok daha zorlu lider Serik Belediyespor. Artık iş topçu arkadaşlara düşüyor. Kendilerine verilen önemin ve formanın hakkını sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele ederek verme zamanı geldi de çoktan geçiyor bile. Sabırla onları bekliyoruz.

