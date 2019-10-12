Yönetimden Merkezefendi’ye moral ziyareti

İlk lig maçı öncesi son antrenmanı gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’nda keyiflerin yerinde olduğu görüldü. Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Veli Deveciler ve Asbaşkan Veli Tefenlili oyunculara baklava armağan etti. Başkan Veli Deveciler, ligin ilk maçında deplasmanda Samsunspor’a karşı iyi mücadele ederek deplasmandan galibiyetle döneceklerini söyledi.