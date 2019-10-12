12.10.2019 - 00:07 |
Yönetimden Merkezefendi’ye moral ziyareti
Türkiye Basketbol Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda bugün 17.00’de Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’na, yönetim moral ziyaretinde bulundu.
İlk lig maçı öncesi son antrenmanı gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’nda keyiflerin yerinde olduğu görüldü. Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Veli Deveciler ve Asbaşkan Veli Tefenlili oyunculara baklava armağan etti. Başkan Veli Deveciler, ligin ilk maçında deplasmanda Samsunspor’a karşı iyi mücadele ederek deplasmandan galibiyetle döneceklerini söyledi.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.