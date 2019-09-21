‘Yönetimi halkla paylaşmak önemli’

Akhisar’ı, Akhisarlılarla yönetmeye devam ettiklerini belirten Dutlulu, “Daha güzel bir Akhisar için halkımızı da yönetimde söz sahibi yaparak çalışıyoruz” dedi. Reşatbey Mahallesi Muhtarı İsmail Doğramacı, Başkan Dutlulu’nun halkın arasında olmasından ve vatandaşların düşüncelerini önemsemesinden mutlu olduklarını söyledi.