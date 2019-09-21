21.09.2019 - 01:34 |
‘Yönetimi halkla paylaşmak önemli’
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Reşatbey Mahallesi’nde halk buluşmasında sorunları dinledi, halkın düşüncelerini aldı.
Akhisar’ı, Akhisarlılarla yönetmeye devam ettiklerini belirten Dutlulu, “Daha güzel bir Akhisar için halkımızı da yönetimde söz sahibi yaparak çalışıyoruz” dedi. Reşatbey Mahallesi Muhtarı İsmail Doğramacı, Başkan Dutlulu’nun halkın arasında olmasından ve vatandaşların düşüncelerini önemsemesinden mutlu olduklarını söyledi.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.