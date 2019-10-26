BİST100.216-0,13EURO6,420,13USD5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeYöresel ürünlerle üretim seferberliği
    26.10.2019 - 01:51 |

    Yöresel ürünlerle üretim seferberliği

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde başlatılan kooperatifleşme çalışmasında kuruluş için gerekli işlemler yapılarak imzalar atıldı.

    Yöresel ürünlerle üretim seferberliği

    S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi unvanıyla tescillenen kooperatif, önümüzdeki günlerde satış noktalarında halkla buluşacak. Mahalle Evleri’yle ortaklaşa çalışmalar yürütmeyi de hedefleyen Ayvalık Kooperatifi, ortak üretim alanları oluşturarak geniş bir kesimi üretime dahil etmeyi planlıyor.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
    daha fazla video için
    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisten kaçmaya çalışırken damdan düştü!

    Polisten kaçmaya çalışırken damdan düştü!

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    Sıradaki Haber