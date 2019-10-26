26.10.2019 - 01:51 |
Yöresel ürünlerle üretim seferberliği
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde başlatılan kooperatifleşme çalışmasında kuruluş için gerekli işlemler yapılarak imzalar atıldı.
S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi unvanıyla tescillenen kooperatif, önümüzdeki günlerde satış noktalarında halkla buluşacak. Mahalle Evleri’yle ortaklaşa çalışmalar yürütmeyi de hedefleyen Ayvalık Kooperatifi, ortak üretim alanları oluşturarak geniş bir kesimi üretime dahil etmeyi planlıyor.
Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.