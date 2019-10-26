Yöresel ürünlerle üretim seferberliği

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi unvanıyla tescillenen kooperatif, önümüzdeki günlerde satış noktalarında halkla buluşacak. Mahalle Evleri’yle ortaklaşa çalışmalar yürütmeyi de hedefleyen Ayvalık Kooperatifi, ortak üretim alanları oluşturarak geniş bir kesimi üretime dahil etmeyi planlıyor.