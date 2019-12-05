Yorgunluk attılar

Ege’de hizmet veren otellerin housekeeper’ları, Diversey Kimya’nın etkinliği ile Boyalık Beach Hotel’de bir araya geldi. Otel Genel Müdürü Orhan Belge, “İki gün boyunca 200’ün üzerinde housekeeper’ı ağırlamaktan çok mutlu olduk. Hem eğlendiler hem de kendi alanlarına dair ürünleri inceleme fırsatı buldular” dedi. Gala yemeğinde davetliler, sanatçı Altay’ın şarkılarıyla sezonun yorgunluğunu attı.