Yorulan Bodrum artık dinlenecek

Bodrum’da kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla süren çalışmalar “Bodrum Sahipsiz Değil” toplantısında masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kıyılardaki kaçak yapılaşmalara yönelik incelemelerinin kendilerini umutlandırdığın belirtti.

Bakan Kurum’un açıklamalarının Bodrum için bir milat olduğunu belirten Başkan Aras, şöyle konuştu:

Rehabilitasyon zamanı

“Yaklaşık 30 binanın yıkımını gerçekleştirdik. ‘Bodrum sahipsiz değil’ mesajı verip farkındalık yarattık. İmar barışı ciddi bir hukuksuzluğun önünü açtı. Ciddi sayıda kaçak tespit etti. Sezon biter bitmez gerekeni yapacağız. Bakanın tavrı da kaçak yapılaşmaya karşı başlattığımız mücadelede elimizi güçlendirdi.

Bu topraklardaki gelişmeyi sadece imar odaklı olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bodrum’un artık daha fazla yapılaşmaya tahammülü kalmadı. Yeni projelere değil, durup nefes almaya ve rehabilitasyona ihtiyacımız var. Biz artık Bodrum’da tüm değerlerimizi koruma ağırlıklı bir plan ve program yapacağız. Tüm kurumlarla birlikte çalışmaya hazırız.”

Yeni bir başlangıç

Toplantıya katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, “Bakan geldi ve, ‘Ben bunların hepsine ceza kesiyorum ve bir ay müsaade veriyorum’ dedi.

Bunların kaçak olduğunu kabul etti. Bu hareket beni çok mutlu etti. Sayın bakana huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bodrum İstanbul’un bir mahallesi haline geldi. Türkiye’nin elit üstü yetişmiş insanları da geliyor, yiyip bitirmek ve sömürmek için insanları da geliyor. Bodrum’un master planlarını hazırlamalıyız. Beş yıldır ısrarla söylediğimi bir konuyu da tekrarlamak istiyorum. İmar yetki ve sorumluluk, ilçe ve büyükşehir belediyelerine verin ama bizi çizdiğiniz çerçeve içinde imar kanununa göre sıkı denetleyin” diye konuştu. Bodrum trafiğini çözmek için simülasyon yaptırdıklarını da belirten Başkan Gürün, hiçbir senaryonun Bodrum trafiğine çözüm olmadığını söyledi.

Toplantıya katılan Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, TMMOB Bodrum İKK Sekreteri Şehabettin Doğan, MUÇEP adına Rezzan Şebin, TURMEPA Bodrum Şube Başkanı Yaman Olgaç, Peynir Çiçeği Dernek Başkanı Sema Höcek ve vatandaşlar da görüşlerini dile getirdi.