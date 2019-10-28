Yorumuyla büyüledi

Hilltown Karşıyaka, Fatih Erkoç’u ağırladı. Sanatçı, cazdan popa, arabeskten sanat müziğine pek çok tarzdaki parçalarıyla müzikseverlere şölen yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen grupla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Erkoç, konserini binlerce İzmirlinin eşlik ettiği İzmir Marşı’yla bitirdi.