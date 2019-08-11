‘Yücel hoca sabır istedi’

Süper Lig’de yeni sezonda mutlak başarıyı hedefleyen Yukatel Denizlispor, 1. Lig temsilcisi Altay’la oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybederken, Teknik Direktör Yücel İldiz Galatasaray maçına kadar toparlanacaklarını söyledi. Alınan sonuçların çok önemli olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Galatasaray karşılaşması öncesi bu özel müsabakada artılarımızı da eksilerimizi de gördük” diye konuştu. Yeni bir takım kurduklarını anlatan Yücel İldiz, “Ben camiadan ve taraftardan sabır istedim. Mutlaka aksaklıklarımız olacak. Özellikle bu dönemde sistemi oturtmak ve uyum sorununu ortadan tamamen kaldırmak kolay değil. Süper Lig’de birkaç haftaya ihtiyaç duyuyoruz. Elbette bu periyotta iyi skorlar almak için çabalayacağız” dedi. Öte yandan yeşil siyahlılar Kurban Bayramı dolayısıyla 2 gün izin yapacak ve pazartesi gününden itibaren Galatasaray karşılaşmasına hazırlanacak.