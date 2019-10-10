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    HaberlerEgeYücel Hoca’dan hüzünlü veda
    10.10.2019 - 07:50 |

    Yücel Hoca’dan hüzünlü veda

    Yukatel Denizlispor yönetiminin tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği Teknik Direktör Yücel İldiz veda açıklaması yaptı. Deneyimli teknik adam, “Alnımız açık ve başımız dik olarak bu güzel şehirden ayrıldığımızı bilmenizi isterim” dedi

    Yücel Hoca’dan hüzünlü veda

    Süper Lig’e 9 yıl aradan sonra ilk iki maçını kazanarak hızlı giren, sonrasındaki 5 hafta da 3 puana hasret kalarak düşeşe geçen Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı. İldiz’den boşalan koltuğu doldurmak için kolları sıvayan yönetimin en kısa sürede yeni çalıştırıcısını belirleyeceği vurgulandı. İldiz de, yazılı açıklama yaptı. Veda niteliği taşıyan açıklamasında İldiz, “Yaklaşık 1.5 sezondur birlikte olduğum bu değerli camia ve halkın kendime, ekibime gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyor, bu süre zarfında şahsımın ve ekibimin de aynı duygular içerisinde Denizlispor’a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını belirtmek istiyorum” dedi.

    ‘Başarılar dilerim’

    Taraftara ve ekibine sonsuz destekleri için teşekkür eden İldiz, “Göreve başladığımız gün Denizlispor’un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibarıyla Denizlispor’un Süper Lig’deki puanı ve durumu ortadadır. Denizlispor’a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

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