Narlıdere Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu yaşatan Yukarıköy Meydanı’nı daha güzel ve çağdaş hale getirebilmek için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Vatandaşların sıklıkla uğradığı meydandaki kahvehanelerin masa ve sandalyeleri yenilendi. Meydan girişine tabela ve tarihçe asıldı. Alan, dekoratif malzemeler ile süslendi. Değişiklikler, esnaf ve vatandaşların da yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Ali Engin de ilçe protokolüyle birlikte meydanı gezdi. Kaymakam Süleyman Hurrem Aksoy ve beraberindekiler yapılan çalışmalara tam not verdi.

Başkan Engin, “Yukarıköy, Narlıdere’nin tarihini yansıtan en önemli merkezlerimizden biri. Tarihi meydanı daha dekoratif ve dışarıdan da ziyaret edilebilir hale getirdik. Umumi tuvalet de yerleştireceğiz. Kadın Kooperatifi için bir de satış noktası koyacağız. Yukarıköy güzelleşecek, esnafımız kalkınacak” dedi.