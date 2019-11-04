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    HaberlerEgeYukarıköy güzelleşecek
    04.11.2019 - 07:50 |

    Yukarıköy güzelleşecek

    Narlıdere Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu yaşatan Yukarıköy Meydanı’nı daha güzel ve çağdaş hale getirebilmek için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı.

    Yukarıköy güzelleşecek

    Narlıdere Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu yaşatan Yukarıköy Meydanı’nı daha güzel ve çağdaş hale getirebilmek için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Vatandaşların sıklıkla uğradığı meydandaki kahvehanelerin masa ve sandalyeleri yenilendi. Meydan girişine tabela ve tarihçe asıldı. Alan, dekoratif malzemeler ile süslendi. Değişiklikler, esnaf ve vatandaşların da yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Ali Engin de ilçe protokolüyle birlikte meydanı gezdi. Kaymakam Süleyman Hurrem Aksoy ve beraberindekiler yapılan çalışmalara tam not verdi.
    Başkan Engin, “Yukarıköy, Narlıdere’nin tarihini yansıtan en önemli merkezlerimizden biri. Tarihi meydanı daha dekoratif ve dışarıdan da ziyaret edilebilir hale getirdik. Umumi tuvalet de yerleştireceğiz. Kadın Kooperatifi için bir de satış noktası koyacağız. Yukarıköy güzelleşecek, esnafımız kalkınacak” dedi.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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