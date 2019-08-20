20.08.2019 - 02:05
Yukatel Denizli takviye yapacak
Süper Lig’de sezona Galatasaray’ı evinde 2-0 yenerek başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, transferde gaza basacak.
Şu ana kadar kadrosuna 13 futbolcuyu dahil eden yeşil siyahlıların 2 ismi daha takıma kazandıracağı belirtildi. “Eksiklerimiz var” diyen Teknik Direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, orta saha ve stopere 2 yabancı futbolcu getireceği ifade edildi. Başkan yardımcısı Engin Şahin, iyi bir takıma sahip olduklarını ancak bazı bölgelere takviye gerçekleştireceklerini dile getirdi. Şahin, “Bu hafta 2 oyuncuyu daha kente getirebiliriz. Hedeflerimiz yüksek, yönetim olarak yoğun çaba harcıyoruz” açıklamasında bulundu.
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