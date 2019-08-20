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    HaberlerEgeYukatel Denizli takviye yapacak
    20.08.2019 - 02:05

    Yukatel Denizli takviye yapacak

    Süper Lig’de sezona Galatasaray’ı evinde 2-0 yenerek başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, transferde gaza basacak.

    Yukatel Denizli takviye yapacak

    Şu ana kadar kadrosuna 13 futbolcuyu dahil eden yeşil siyahlıların 2 ismi daha takıma kazandıracağı belirtildi. “Eksiklerimiz var” diyen Teknik Direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, orta saha ve stopere 2 yabancı futbolcu getireceği ifade edildi. Başkan yardımcısı Engin Şahin, iyi bir takıma sahip olduklarını ancak bazı bölgelere takviye gerçekleştireceklerini dile getirdi. Şahin, “Bu hafta 2 oyuncuyu daha kente getirebiliriz. Hedeflerimiz yüksek, yönetim olarak yoğun çaba harcıyoruz” açıklamasında bulundu.

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