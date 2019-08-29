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    HaberlerEgeYukatel Denizli’de hedef 3’te 3
    29.08.2019 - 07:50

    Yukatel Denizli’de hedef 3’te 3

    Süper Lig’de Galatasaray ve Antalyaspor’la oynadığı sezonun ilk maçlarını kazanan Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, bu hafta deplasmanda Göztepe’yi de yenmek istediklerini söyledi.

    Yukatel Denizli’de hedef 3’te 3

    Süper Lig’de Galatasaray ve Antalyaspor’la oynadığı sezonun ilk maçlarını kazanan Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, bu hafta deplasmanda Göztepe’yi de yenmek istediklerini söyledi. İldiz, “Lige iyi başlamak bize moral verdi. Göztepe ligin en renkli takımlarından. Bu seneye iyi başlamadılar. Bu nedenle bizimle iç sahada oynayacakları müsabaka onlar adına bir final maçı gibi görülüyor. Mutlak kazanmak isteyeceklerdir. Biz de iyi gidişatımızı sürdürmek ve milli maç arasına moralli girmek istiyoruz” dedi.

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