Yukatel Denizlispor mutlu son istiyor

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen yeşil siyahlılar, bugün evinde Çaykur Rizespor’la karşılaşacak. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “3 puan için hazırız. Evimizde taraftarımız önünde kazanıp çıkışa geçeceğiz” dedi.

Süper Lig’de sezona hızlı giren ancak sonrasını getiremeyen Denizlispor, bugün evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşma saat 15.00’da başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü 20, maraton, A ve E tribünleri 40, kapalı D ve B üst 60, loca önü ve VIP 100 lira olarak belirlendi. İç sahadaki son 4 maçını kaybeden Denizli ekibi, Çaykur Rizespor müsabakasını kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, “Tek hedefimiz 3 puan. Milli arayı iyi değerlendirdik. Bu aranın meyvesini ligde yeniden kazanmaya başlayarak yemek istiyoruz” dedi.