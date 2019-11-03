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    HaberlerEgeYukatel Denizlispor seri başlatacak
    03.11.2019 - 02:04 |

    Yukatel Denizlispor seri başlatacak

    Gençlerbirliği’ni 2-0 yenip hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası’nda İçel İdman Yurdu’nu 4-1’le geçen Yukatel Denizlispor bugün evinde Demir Grup Sivasspor’la karşı karşıya gelecek

    Yukatel Denizlispor seri başlatacak

    Türkiye Kupası’nda İçel İdmanyurdu maçında tur atlayan ve taraftarı önünde 3 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor bugün Sivasspor karşısında bu şansızlığını kırmak istiyor. Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te oynanacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.

    Golcü Hugo yok

    Yeşil siyahlılarda kart cezalısı stoper Sapunaru ile sakatlığı süren golcü Rodallega forma giyemeyecek. Maçın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, kapalı B-D üst 60, kapalı A-E alt ve üst maraton 40, kale arkası ve misafir tribün ise 20 TL olarak belirlendi. Ligde 6 maçlık hasretinden sonra geçen hafta galibiyetle tanışan Horoz’da Teknik Direktör Mehmet Özdelik Gençlerbirliği ve İçel İdman Yurdu galibiyetleriyle moral bulduklarını belirterek Sivasspor maçını da kazanacaklarını dile getirdi. Özdilek, “Takımımın son maçlarda sergilediği performanstan memnunum. Oyuncularım istekli ve gayretli çalışıyor. Hem ligde hem kupada gelen galibiyetler bizi sevindirdi. Sivasspor maçı kolay olmayacak ancak mutlak 3 puan bekliyoruz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak” yorumunu yaptı.

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