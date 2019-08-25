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    HaberlerEgeYukatel Denizlispor seri peşinde
    25.08.2019 - 07:50

    Yukatel Denizlispor seri peşinde

    Süper Lig’de geçen hafta evinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor bugün kendisi gibi 2019-2020’ye galibiyetle başlayan Antalyaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Yukatel Denizlispor seri peşinde

    Süper Lig’de geçen hafta evinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor bugün kendisi gibi 2019-2020’ye galibiyetle başlayan Antalyaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı’nda Volkan Bayarslan’ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 21.45’te çalacak. Konuk Denizlispor’da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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