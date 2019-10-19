19.10.2019 - 01:45 |
Yumurta toplayıp araç yıkıyorlar
Merkezefendi’de orta ve ağır düzeyde zihinsel engellilerin eğitim gördüğü İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda öğrenciler yumurta üretim çiftliğinde tavuk besliyor, yumurta topluyor.
Yeni açılan oto yıkama atölyesinde de araçların iç ve dış temizliği yapılıyor, okula gelir sağlanıyor.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.