Yunan ziyaretçi Konak için geliyor

Hem Konak Belediyesi hem de dört dönemdir başkanlık görevini yürüttüğü Kıyı Ege Belediyeler Birliği adına gerekli adımları atmaya hazır olduğunu dile getiren Başkan Batur, “Ortak düzenleyeceğimiz kültürel faaliyetlerle ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı ile Midilli Kadın Futbol Takımı’nın ekim ayında İzmir’deki dostluk maçının hazırlıklarını da sürdürüyoruz” dedi. Papoulia da, “Sakız Adası’ndan bu yılın ocak ile ağustos ayları arasında yaklaşık 20 bin kişi İzmir’i ziyarete geldi. Ziyaretçiler özellikle Konak’taki tarihi dokuyu merak ediyor. Kemeraltı, Basmane ve Agora’yı geziyor” dedi.