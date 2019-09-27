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    HaberlerEgeYunan ziyaretçi Konak için geliyor
    27.09.2019 - 01:41 |

    Yunan ziyaretçi Konak için geliyor

    Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret etti. Buluşmada, dostluk köprüsünü sağlamlaştıracak ve karşılık ziyaretçi sayısını artıracak çalışmalar masaya yatırıldı.

    Yunan ziyaretçi Konak için geliyor

    Hem Konak Belediyesi hem de dört dönemdir başkanlık görevini yürüttüğü Kıyı Ege Belediyeler Birliği adına gerekli adımları atmaya hazır olduğunu dile getiren Başkan Batur, “Ortak düzenleyeceğimiz kültürel faaliyetlerle ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı ile Midilli Kadın Futbol Takımı’nın ekim ayında İzmir’deki dostluk maçının hazırlıklarını da sürdürüyoruz” dedi. Papoulia da, “Sakız Adası’ndan bu yılın ocak ile ağustos ayları arasında yaklaşık 20 bin kişi İzmir’i ziyarete geldi. Ziyaretçiler özellikle Konak’taki tarihi dokuyu merak ediyor. Kemeraltı, Basmane ve Agora’yı geziyor” dedi.

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