Yunanistan’a ve Yunanistan vizesiyle bazı AB ülkelerine gitmek isteyenler pasaport vizelerini yeni yılda Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (MİTSO) alabilecek. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmeler sonucunda, MİTSO’dan Yunanistan ve bazı AB ülkelerine gitmek isteyenlerin pasaportlarına Schengen vizesi verileceğini açıkladı.

‘Görevli gelecek’

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu tarafından haftanın bir günü, vize işlemleri için bir görevli gönderileceğini belirten Reşit Özer, “Schengen vizesi almak isteyenler ilk başvurularını MİTSO’ya yapacaklar. MİTSO’da internet bağlantılı bir oda tahsis edeceğiz ve vize işlemleri buradan yapılabilecek. Üyelerimiz ve Milaslılar böylece vize işlemleri için İzmir’e gidip gelmek zorunda kalmayacak” dedi.