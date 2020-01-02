BİST114.4250EURO6,670,06USD5,950,06ALTIN290,710,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yunanistan vizenizi MİTSO’dan alabilirsiniz
    ABONE OL
    02.01.2020 - 07:50 |

    Yunanistan vizenizi MİTSO’dan alabilirsiniz

    Yunanistan’a ve Yunanistan vizesiyle bazı AB ülkelerine gitmek isteyenler pasaport vizelerini yeni yılda Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (MİTSO) alabilecek.

    Yunanistan vizenizi MİTSO’dan alabilirsiniz

    Yunanistan’a ve Yunanistan vizesiyle bazı AB ülkelerine gitmek isteyenler pasaport vizelerini yeni yılda Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (MİTSO) alabilecek. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmeler sonucunda, MİTSO’dan Yunanistan ve bazı AB ülkelerine gitmek isteyenlerin pasaportlarına Schengen vizesi verileceğini açıkladı.

    ‘Görevli gelecek’

    Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu tarafından haftanın bir günü, vize işlemleri için bir görevli gönderileceğini belirten Reşit Özer, “Schengen vizesi almak isteyenler ilk başvurularını MİTSO’ya yapacaklar. MİTSO’da internet bağlantılı bir oda tahsis edeceğiz ve vize işlemleri buradan yapılabilecek. Üyelerimiz ve Milaslılar böylece vize işlemleri için İzmir’e gidip gelmek zorunda kalmayacak” dedi.

    2 Ocak 2020 Milliyet'te Gündem2 Ocak 2020 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

    Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Sıradaki Haber