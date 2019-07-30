Yunus Emre’de kurslara atletizm de eklendi

Yaz okulunda yüzlerce öğrenci vaktini spor yaparak değerlendirme imkanı bulurken, düzenlenen atletizm kursunda 8-11 yaş arası 35 öğrenci spor yapıyor. Cemil Çöllü Parkı’nda Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü 11-13, Salı ve Perşembe günleri de 8-10 yaş arası öğrencilere yönelik verilen kursun oldukça verimli geçtiğini belirten Atletizm Antrenörü Halil Çıkrıkçı, “Buraya gelen çocuklarımız hem sağlıklı bir yaşam sürmek aynı zamanda bilgisayar tablet ve telefon gibi çağımızın hastalığı olan materyallerden bir nebze de olsa uzaklaşmış oluyorlar. Keşfettiğimiz yetenekli çocuklarımızı kulüplere yönlendirip onların lisanslı sporcu olmalarına imkan tanıyor, ülkemizde yapılan festival ve yarışmalara katılımlarını sağlıyoruz” dedi.