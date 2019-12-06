06.12.2019 - 00:00 |
Yunusemre 6’da 6 yaptı
Yunusemre Belediyespor U16 Takımı D grubunda zirvenin ortağı olan Horozköyspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mavi Beyazlı ekip grupta 6’da 6 yaparak büyük sevinç yaşadı. U16 yaş gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play Off’a çıkacak. Lider Yunusemre Belediyespor 7. hafta maçında 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’te Sekiz Eylül Stadyumunda M. Ayyıldız ile karşılaşacak.
Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.