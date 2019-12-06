Yunusemre 6’da 6 yaptı

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı D grubunda zirvenin ortağı olan Horozköyspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mavi Beyazlı ekip grupta 6’da 6 yaparak büyük sevinç yaşadı. U16 yaş gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play Off’a çıkacak. Lider Yunusemre Belediyespor 7. hafta maçında 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’te Sekiz Eylül Stadyumunda M. Ayyıldız ile karşılaşacak.