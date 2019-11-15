BİST103.781-1EURO6,340,04USD5,750,08ALTIN271,850,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriYunusemre’den anlamlı turnuva
    15.11.2019 - 01:50 |

    Yunusemre’den anlamlı turnuva

    Yunusemre Belediyespor, Muradiyespor Antrenörü Tuncay Erkan onuruna Yaşarken Analım Küçükler Futbol Şenliği gerçekleştirecek.

    Yunusemre’den anlamlı turnuva

    Yunusemre BLD’nin katkılarıyla Evrenos Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya Göztepe, Manisa FK, Yunus Emre BLD gibi toplam 14 takım katılacak.

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Sıradaki Haber