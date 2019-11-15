15.11.2019 - 01:50 |
Yunusemre’den anlamlı turnuva
Yunusemre Belediyespor, Muradiyespor Antrenörü Tuncay Erkan onuruna Yaşarken Analım Küçükler Futbol Şenliği gerçekleştirecek.
Yunusemre BLD’nin katkılarıyla Evrenos Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya Göztepe, Manisa FK, Yunus Emre BLD gibi toplam 14 takım katılacak.
Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.