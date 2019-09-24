Yunusemreli pehlivanlar madalyaları topladı

Yunusemre Belediyesi 4. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde katılan Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları madalyaları topladı. Minik 1 boyda; Hamza Yüksel gümüş, Minik 2 boyda Hamed Navabi altın, Teşvik 1 boyda Yasin Çakır altın, Enes Aras gümüş, Teşvik 2 boyda Ömer Yılmaz altın, Okan Şahinler bronz madalya kazandı. Yakalanan başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Güreş Antrenörü Ömer Rona, her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da güreşçileri kutladı, başarılarının devamını diledi.