‘Yunuskent’in örnek dairelerini görün’

Türkiye’nin en büyük toplu konut hamleleri arasında gösterilen Akgedik Yunuskent Projesi’nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Yatay mimari ve mahalle konseptiyle büyük beğeni toplayan projede, hak sahipleri bugün ve yarın örnek daireleri görecek.

Başkan Mehmet Çerçi, “Örnek dairelerin kapısı saat 11.00’da açılacak. Aracı olmayan vatandaşlar için Yunusemre Belediyesi bahçesinden saat 10.30’da ücretsiz servisler kaldırılacak. Servisler saat 16.00’ya kadar çalışacak. Belirlenen güzergâh dışına vatandaşlarımızın çıkmaması, örnek daireler haricinde inşaat sahasına girmemeleri, görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.

Yeni bir kent

Bir milyon 550 bin metrekare alandaki Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık merkezi, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.