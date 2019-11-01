Yunuskent’te 2. etap da tamam

Yunusemre Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirilen 5.500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin yaklaşık 1500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü, kasım ayı içinde okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edileceğini söyledi, “Kuraları çekilen 3. etap için de ihale süreci devam ediyor” dedi.