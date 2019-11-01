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    HaberlerEgeYunuskent’te 2. etap da tamam
    01.11.2019 - 01:00 |

    Yunuskent’te 2. etap da tamam

    Yunuskent’te 2. etap da tamam

    Yunusemre Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirilen 5.500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin yaklaşık 1500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü, kasım ayı içinde okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edileceğini söyledi, “Kuraları çekilen 3. etap için de ihale süreci devam ediyor” dedi.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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