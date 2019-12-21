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    21.12.2019 - 03:37 |

    Yüreğinize sağlık

    Türk ve Suriyeli gençler; toplumsal cinsiyete dayalı şiddete dikkat çekmek için birlikte çalıştı, 50 bin kumaş parçasından tablo yaptı

    Yüreğinize sağlık

    Birleşmiş Milletler’in (BM) her yıl düzenlediği Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Kampanyası kapsamında, Yaşar Üniversitesi UNESCO Göç Kürsüsü işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle 50 bin kumaş parçasından kolaj tablo yapıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün de desteklediği etkinlik kapsamında, sanatçı Semih Beceren’in koordinasyonunda Türk ve Suriye, Irak İran gibi ülkelerden göçmen gençlerden oluşan 45 kişilik ekip, 16 gün boyunca çalıştı. Gençlerin ürettiği 50 bin parça kumaştan oluşan kolaj tablo, ilk kez Yaşar Üniversitesi’nde sergilendi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Koruma Asistanı Gülin Kahya, 45 gencin birbirleriyle iletişimleri ve bu iletişimi devam ettirmelerinin sosyal uyum için de çok değerli olduğunu ifade etti.

    Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayselin Yıldız ise, ortak toplumsal sorunlar üzerinde birlikte çalışabilmenin göçmenler ile yerel gençler arasında yeni arkadaşlıkların kurulmasına ve sosyal dayanışmanın artmasına imkan verdiğini belirtti. Gençler de birbirlerini daha yakından tanıyabilme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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