Yurtdışı atağı

Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Organizasyonu ile Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya’yla da üyeler bir seminerde buluşturuldu.



Proje ve ortaklıklar



EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Almanya’nın en geniş görev bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ile İzmir arasında ticari ve kültürel diyaloğun geliştirilmesini istediklerini dile getirdi, “Uluslararası ticareti güçlendirecek yeni proje ve ortaklıklara zemin hazırlamak istiyoruz. İzmir ile işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. İzmir’e ve ekonomimize katkı sunmak bizim için önemli” diye konuştu.