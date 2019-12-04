04.12.2019 - 00:03 |
Yurtdışı atağı
Üyelerine yeni iş fırsatları yaratacak yurtdışı yatırımlarının önünü açmak ve ticari bilgi akışını sağlayacak organizasyonlara imza atmak üzere yurtdışı pazar araştırmalarına ağırlık veren Ege Genç İş İnsanları Dreneği (EGİAD), Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya’yla bir araya geldi.
Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Organizasyonu ile Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya’yla da üyeler bir seminerde buluşturuldu.
Proje ve ortaklıklar
EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Almanya’nın en geniş görev bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ile İzmir arasında ticari ve kültürel diyaloğun geliştirilmesini istediklerini dile getirdi, “Uluslararası ticareti güçlendirecek yeni proje ve ortaklıklara zemin hazırlamak istiyoruz. İzmir ile işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. İzmir’e ve ekonomimize katkı sunmak bizim için önemli” diye konuştu.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.