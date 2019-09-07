07.09.2019 - 02:48
‘Yurtdışı eğitim için belediyeye danışın’
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan, Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) hizmete başladı.
Gençlere burs ve eğitim olanakları hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceklerini belirten Başkan Arda, “Pusula belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz gelip hayallerini anlatacak. Biz de ülkelerin sağladığı karşılıksız imkanlarla onları buluşturacağız” dedi.
Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.