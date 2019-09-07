‘Yurtdışı eğitim için belediyeye danışın’

Gençlere burs ve eğitim olanakları hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceklerini belirten Başkan Arda, “Pusula belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz gelip hayallerini anlatacak. Biz de ülkelerin sağladığı karşılıksız imkanlarla onları buluşturacağız” dedi.