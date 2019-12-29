29.12.2019 - 00:02 |
Yüzde 90 doldu!
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, yılbaşı için otellere yapılan rezervasyonlarla ortalama yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşıldığını belirtti. Travertenleriyle ünlü Pamukkale’deki otellerde de doluluk oranı yine yüzde 90’a ulaştı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.