TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, yılbaşı için otellere yapılan rezervasyonlarla ortalama yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşıldığını belirtti. Travertenleriyle ünlü Pamukkale’deki otellerde de doluluk oranı yine yüzde 90’a ulaştı.