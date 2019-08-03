Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

2019 yaz dönemi yüzme kursunun ilk döneminde 5-11 yaş arası 300 çocuk, alanında uzman hocalar tarafından kendilerine verilen yüzme derslerini başarıyla geçti. Öğrencilere sertifikalarını veren Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Serkan Tekin, kursların belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi.