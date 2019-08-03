03.08.2019 - 03:38
Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından hizmete açılan Aquapolis Yüzme Havuzu’ndaki kurslar büyük ilgi gördü.
2019 yaz dönemi yüzme kursunun ilk döneminde 5-11 yaş arası 300 çocuk, alanında uzman hocalar tarafından kendilerine verilen yüzme derslerini başarıyla geçti. Öğrencilere sertifikalarını veren Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Serkan Tekin, kursların belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi.
Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.