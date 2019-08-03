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    HaberlerEgeYüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
    03.08.2019 - 03:38

    Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

    Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından hizmete açılan Aquapolis Yüzme Havuzu’ndaki kurslar büyük ilgi gördü.

    Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

    2019 yaz dönemi yüzme kursunun ilk döneminde 5-11 yaş arası 300 çocuk, alanında uzman hocalar tarafından kendilerine verilen yüzme derslerini başarıyla geçti. Öğrencilere sertifikalarını veren Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Serkan Tekin, kursların belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi.

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    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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