"Yüzme etkinliği seneye Kumbahçe'de olacak"

8 farklı kategoride gerçekleştirilen 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla Valiliği’nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu’nu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde tamamlandı. Yerli ve yabancı 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk günü yapılan açık su yüzme yarı maratonunu, kadınlarda Dünya Şampiyonu Angela Maurer erkeklerde ise Emre Erdoğan birinci olarak tamamladı. ikinci gününde düzenlenen açık su yüzme şampiyonası yoğun bir katılımla start aldı. 1,5 K’lık etabı ilk göğüsleyenler ise kadınlarda yine Angela Maurer, erkeklerde Okan Ulaş oldu. Aynı günün akşamında yapılan “Işık Yolculuğu Gece Yarışı” renkli görüntülere sahne oldu. 3 bin metrelik Açık Su Şampiyonası’nın birincisi kadınlarda Irina Bolshakova, erkeklerde Efe Erduran olurken dereceye girenler madalyalarını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın elinden aldı.



‘Bodrum’a çok yakıştı’



Ödül törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Meclis Üyesi Kemal Özyurt katıldı. Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Aras, şampiyonanın Bodrum’a çok yakıştığını belirterek şunları ifade etti: “Her yıl düzenlenen bu geniş katılımlı şampiyonaya katılan herkese, Federasyonumuza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür geniş katılımlı organizasyonlara, Bodrum’a yakışan etkinliklere her zaman sahip çıkacağız. Bu şampiyonayı gelecek sene daha da büyütmeliyiz. Yarışların bir bölümünü Kumbahçe Plajı’na taşıyarak gece yüzme etkinliğini orada gerçekleştireceğiz” dedi.