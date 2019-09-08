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    HaberlerEgeZabıta 193 yaşında
    08.09.2019 - 03:26

    Zabıta 193 yaşında

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, teşkilatın 193’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

    Zabıta 193 yaşında

    Zolan, “Yaptığınız iş çok kutsal. Toplumun sağlığı, huzuru, güvenliği ve hayatın akışını en iyi şekilde sağlamak için gece gündüz hizmet ediyorsunuz” dedi.

    Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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