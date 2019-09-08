08.09.2019 - 03:26
Zabıta 193 yaşında
Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, teşkilatın 193’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.