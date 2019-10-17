Zabıta ekiplerinden işyerlerine denetim

Gıda denetimlerine aralıksız devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son olarak Altıeylül’de hizmet veren, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde hijyen ve evrak denetimi yaptı, eksik bulunan noktalarda uyarılarda bulundu. Ekipler, bir hafta içinde eksikliklerini tamamlamayan işyerlerine cezai işlem uygulayacak.