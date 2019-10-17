17.10.2019 - 07:50 |
Zabıta ekiplerinden işyerlerine denetim
Gıda denetimlerine aralıksız devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son olarak Altıeylül’de hizmet veren, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde hijyen ve evrak denetimi yaptı, eksik bulunan noktalarda uyarılarda bulundu.
Gıda denetimlerine aralıksız devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son olarak Altıeylül’de hizmet veren, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde hijyen ve evrak denetimi yaptı, eksik bulunan noktalarda uyarılarda bulundu. Ekipler, bir hafta içinde eksikliklerini tamamlamayan işyerlerine cezai işlem uygulayacak.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.