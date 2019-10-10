Zabıta, fırınlara denetimi artırdı

Burhaniye Belediyesi halkın sağlığı ve güvenliği için fırınlara rutin denetimlerini sıklaştırdı. Fırınlarda hijyen, gramaj ve ambalaj gibi kontroller yapan ekipler, ruhsat ve evrak kontrolleri de gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli” ifadesini kullandı.