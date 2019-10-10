10.10.2019 - 07:50 |
Zabıta, fırınlara denetimi artırdı
Burhaniye Belediyesi halkın sağlığı ve güvenliği için fırınlara rutin denetimlerini sıklaştırdı.
Burhaniye Belediyesi halkın sağlığı ve güvenliği için fırınlara rutin denetimlerini sıklaştırdı. Fırınlarda hijyen, gramaj ve ambalaj gibi kontroller yapan ekipler, ruhsat ve evrak kontrolleri de gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli” ifadesini kullandı.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.