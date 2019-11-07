Zabıtadan sahte zeytinyağı denetimi

Zeytin hasadı döneminde satışları artan sahte zeytinyağı için Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı. Kanola, pamuk, çiçek yağlarının karıştırıldığı sahte zeytinyağlarına müdahale eden ekipler pazarlarda göz açtırmıyor. Zabıta Müdürü Salih Sarıdoğan, “Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını ve şüpheli bir durum karşısında hiç çekinmeden 153’ü aramalarını rica ediyoruz” dedi.