BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeZam yok, indirim var
    10.08.2019 - 01:55

    Zam yok, indirim var

    Zam yok, indirim var

    Karşıyaka Belediyesi, bünyesinde bulunan işletmelerde indirim kararı aldı. Kent A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu’nun fiyatlarında yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı. 1 Temmuz sonrası için önceden ödeme yapanların mağdur olmaması adına, indirim miktarı kadar iade yapılmaya da başlandı. Latife Hanım Köşkü Kafe’deki çay fiyatı 1 liraya indirildi. Belediyenin, Latife Hanım ve Fikri Altay mahallelerinde kafeteryalar açacağı belirtildi. Ayrıca, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla; Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu, Kardelenler Anaokulu, Ahmet Piriştina Anaokulu, Mavibahçe Anaokulu ve Muzaffer İzgü Anaokulu’nun ücretlerinde, yüzde 15 indirim yapıldı. İsmail Cem Kültür Merkezi ile Bülent Ecevit Kültür Merkezi bünyesinde yarım gün faaliyet gösteren oyun odaları da ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Cemil Tugay, “Zam yapmamak adına büyük bir direnç gösteriyoruz. Karşıyakalıların yüzünü güldüren uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
    daha fazla video için
    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

    Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

    "Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

    "Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

    Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

    Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

    O ilimizde korkutan deprem

    O ilimizde korkutan deprem

    Sıradaki Haber