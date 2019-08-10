Zam yok, indirim var

Karşıyaka Belediyesi, bünyesinde bulunan işletmelerde indirim kararı aldı. Kent A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu’nun fiyatlarında yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı. 1 Temmuz sonrası için önceden ödeme yapanların mağdur olmaması adına, indirim miktarı kadar iade yapılmaya da başlandı. Latife Hanım Köşkü Kafe’deki çay fiyatı 1 liraya indirildi. Belediyenin, Latife Hanım ve Fikri Altay mahallelerinde kafeteryalar açacağı belirtildi. Ayrıca, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla; Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu, Kardelenler Anaokulu, Ahmet Piriştina Anaokulu, Mavibahçe Anaokulu ve Muzaffer İzgü Anaokulu’nun ücretlerinde, yüzde 15 indirim yapıldı. İsmail Cem Kültür Merkezi ile Bülent Ecevit Kültür Merkezi bünyesinde yarım gün faaliyet gösteren oyun odaları da ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Cemil Tugay, “Zam yapmamak adına büyük bir direnç gösteriyoruz. Karşıyakalıların yüzünü güldüren uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.