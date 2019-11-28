‘Zamanın Elleri’ birinci

Bu yıl ilki düzenlenen Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda 24 finalist arasından kazanan belli oldu. EGİAD Sosyal Etkinlikler ve Kültür Merkezi’ndeki ödül töreninde, Zamanın Elleri filmiyle Gökmen Küçüktaşdemir büyük ödül 10 bin liranın sahibi oldu.