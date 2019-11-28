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    HaberlerEge Haberleri ‘Zamanın Elleri’ birinci
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    29.11.2019 - 00:00 |

    ‘Zamanın Elleri’ birinci

    Bu yıl ilki düzenlenen Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda 24 finalist arasından kazanan belli oldu. EGİAD Sosyal Etkinlikler ve Kültür Merkezi’ndeki ödül töreninde, Zamanın Elleri filmiyle Gökmen Küçüktaşdemir büyük ödül 10 bin liranın sahibi oldu.

    19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.
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