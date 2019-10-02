‘Zarar 5 milyon euro’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in daveti ile bir araya gelen turizm sektöründen temsilciler ve milletvekilleri, Thomas Cook firmasının iflasının ilçeyi nasıl etkileyeceğini masaya yatırdı. Sorunları ve çözüm önerilerini Ankara’ya iletmek istediklerini belirten Günel, “İşletmelerimizi bekleyen zor bir süreç var. Amacımız bu süreci doğru analiz ederek en az hasarla atlatılmasını sağlamak” dedi.

Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden, “En çok Marmaris ve Dalaman etkilendi. Ancak Kuşadası açısından da durum pek iç açıcı değil. İlk tespitlerimize göre iflasın açıklandığı gün itibari ile yaklaşık 5 milyon euro bir kayıp söz konusu” diye konuştu. Sektör temsilcileriyse şu ifadeleri kullandı:

Katkı payı alınmasın

“60 gün ile önümüzdeki yıla yayılan bir alacak söz konusu. Bu alacaklar devlet nezdinde takip edilmeli. Yapılan görüşmeler sonucunda Turizm Bakanlığı 50 milyon lira can simidi kaynağı sağlanacak. Bu kredinin geri ödeme noktasında da 1 yıl ödemesiz 3 yıl vadeli bir plan talep ediyoruz. Ayrıca 900 bin uçuş kaybının 2020 yılında ek seferler ile geri kazanılmasını ve bu yıl ekim ayı sonuna denk gelen turizm katkı paylarının ertelenmesini ya da 2019 için alınmamasını istiyoruz.”

‘Boşluk doldurulmalı’

Sektör temsilcilerinin talepleri sonrasında söz alan CHP Aydın Milletvekili ve MYK üyesi Bülent Tezcan da, “Sizlerden aldığımız bu talepleri mutlak suretle Ankara’da masaya yatıracağız. Burada büyük işletmelerin haricinde, Thomas Cook ile çalışan, 50-60 yataklı otellerin kapanması söz konusu. Bu konuda da otellerimize mali desteklerin sağlanmasını gündeme getireceğiz” diye konuştu.