Zararlılarla organik mücadele

Denizli’de tarımsal üretimi artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelede 30 bin litre elma sirkesi dağıtacak. Tarım sektörünü olumsuz etkileyen zararlılara karşı topyekun mücadele sürdürdüklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Bu organik bir mücadele, çevreye kimyasal ve biyolojik anlamda zararı olmayacak. Daha fazla sağlıklı ürün üretilmesini ve sağlıklı şekilde tüketilmesini istiyoruz” dedi. Çiftçilere elma sirkesi dağıtımı; Pamukkale, Çivril, Honaz, Çameli, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde zararlıyı bloke etmek amacıyla yapılacak. 20 bin 839 dekar alanda kullanılmak üzere 2 bin 58 üreticiye dağıtım yapılacak.