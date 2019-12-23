23.12.2019 - 07:50 |
Zararlılarla organik mücadele
Denizli’de tarımsal üretimi artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelede 30 bin litre elma sirkesi dağıtacak.
Denizli’de tarımsal üretimi artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelede 30 bin litre elma sirkesi dağıtacak. Tarım sektörünü olumsuz etkileyen zararlılara karşı topyekun mücadele sürdürdüklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Bu organik bir mücadele, çevreye kimyasal ve biyolojik anlamda zararı olmayacak. Daha fazla sağlıklı ürün üretilmesini ve sağlıklı şekilde tüketilmesini istiyoruz” dedi. Çiftçilere elma sirkesi dağıtımı; Pamukkale, Çivril, Honaz, Çameli, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde zararlıyı bloke etmek amacıyla yapılacak. 20 bin 839 dekar alanda kullanılmak üzere 2 bin 58 üreticiye dağıtım yapılacak.
Adana'da kanlı infazAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.