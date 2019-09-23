Zayıflamak için başladı, Avrupa şampiyonu oldu

İzmirli lise son sınıf öğrencisi Kübranur Sözübek, 23 Ağustos- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan’ın Györ şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu oldu. 70 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Sözübek, bu yıl düzenlenecek 3 farklı turnuvaya hazırlanıyor. Kick boks ile 3 yıl önce tanıştığını anlatan Kübranur Sözübek, bu spora kilo vermek amacıyla başladığını belirtti. 3 yıl önce 1.64 boyunda 85 kilogram ağırlığında bu spora başladığını anlatan Sözübek, şimdi 1.73 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında. Spor ile hep iç içe olduğunu söyleyen Sözübek,15 yaşındayken 85 kiloya çıktığını vurguladı. Sözübek, “Daha önce basketbol ve voleybol oynadım, yüzdüm. Bir süre de futbol hakemliği ve kalecilik yaptım. Kilom 85’e çıkınca spor salonuna yazıldım. Haftada 6 saat çalışıyor, günde çift antrenman yapıyorum. Sadece pazar günleri dinleniyorum. Şimdi 70 kiloyum” dedi.