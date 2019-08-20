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    HaberlerEgeZenginlik göstergesi
    20.08.2019 - 02:31

    Zenginlik göstergesi

    Denizli’nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen anıtsal çeşme bulundu.

    Zenginlik göstergesi

    Çeşmenin kentin merkezi konumunda, 32 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde ‘U’ planlı olduğunu belirten Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman, “Bu anıtsal ve devasa büyüklükteki çeşme, sıcak yaz günlerinde kent sakinlerinin serinlemesine yardımcı olmuş ayrıca şehrin refah düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermek için de zengin görünümlü taş süslemeciliği yapılmış” diye konuştu. l DENİZLİ AA

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