Zenginlik göstergesi

Çeşmenin kentin merkezi konumunda, 32 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde ‘U’ planlı olduğunu belirten Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman, “Bu anıtsal ve devasa büyüklükteki çeşme, sıcak yaz günlerinde kent sakinlerinin serinlemesine yardımcı olmuş ayrıca şehrin refah düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermek için de zengin görünümlü taş süslemeciliği yapılmış” diye konuştu. l DENİZLİ AA