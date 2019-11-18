AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde 40 kadınla birlikte zeytin çizdi, salamura zeytin yaptı. Çankırı, emekli Yeşim Yüksel’in altı kadınla kurduğu kooperatifte, enginar, limon, zeytin ve çeşitli otları üretip Çeşme markası oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.