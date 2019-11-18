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    HaberlerEge HaberleriZeytin çizdi
    19.11.2019 - 00:00 |

    Zeytin çizdi

    Zeytin çizdi

    AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde 40 kadınla birlikte zeytin çizdi, salamura zeytin yaptı. Çankırı, emekli Yeşim Yüksel’in altı kadınla kurduğu kooperatifte, enginar, limon, zeytin ve çeşitli otları üretip Çeşme markası oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

    Gürcistan'da erken seçim protestosuGürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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