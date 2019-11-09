Zeytin üreticilerine Ergün’den destek

Zeytinliova Mahallesi’nde yapılması planlanan arıtma tesisi ile ilgili Başkan Ergün’e bilgi veren Alhat, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği almak için de başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Başkan Ergün de, üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.