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    HaberlerEge HaberleriZeytin üreticilerine Ergün’den destek
    09.11.2019 - 02:19 |

    Zeytin üreticilerine Ergün’den destek

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, yönetim kurulu üyeleri ve zeytin üreticilerini ağırladı.

    Zeytin üreticilerine Ergün’den destek

    Zeytinliova Mahallesi’nde yapılması planlanan arıtma tesisi ile ilgili Başkan Ergün’e bilgi veren Alhat, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği almak için de başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Başkan Ergün de, üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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