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    HaberlerEgeZeytine tanıtım üreticiye moral
    05.11.2019 - 01:40 |

    Zeytine tanıtım üreticiye moral

    Zeytine tanıtım üreticiye moral

    İlçedeki tarımsal ürünleri festivallerle tanıtan Torbalı Belediyesi, önceki gün kırsal Saipler Mahallesi’nde zeytin festivali düzenledi. 8’incisi gerçekleşen festivale binlerce kişi katıldı. Yerli üretici tezgahlarında köylüler tarımsal ürünler sattı. Günün sonunda düzenlenen gösteri ve konserlerle de moral buldu. Öte yandan mahalleye Torbalı dışından da çok sayıda ziyaretçi akın etti. Sahneden, üretiye destek olan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’a teşekkür eden Coşkunel ise, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Torbalı zeytinin ve yağının kalite açısından Türkiye’nin en iyilerinden biri olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdür Serkan Tekin de, “Torbalı’da yaklaşık 2 milyon adet zeytin ağacı bulunuyor. Bin 200’ün üzerinde üretici yılda 50 bin ton zeytin, 10 bin ton da yağ üretiyor” ifadelerini kullandı.

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