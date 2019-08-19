Zeytin’le Yolculuk

Sivil toplum öncüsü Arzu Karaahmetoğlu Yıldırım ve Doç. Dr. Levent Köstem’in ev sahipliğindeki etkinlikte, Erzurum’un Düzyurt Köyü Şehit Ali Bulut İlköğretim Okulu ile Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlköğretim Okulu öğrencileri buluştu. Arzu Karaahmetoğlu Yıldırım, “Kampta, 24 öğrenci, 3 eğitmen ve 2 genç asistanı ağırladık. Bu benim 35 yıllık gönüllü çalışmamda en mutlu olduğum gündür” dedi. Çocuklar, bir hafta boyunca pek çok atölye çalışması yaptı.