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    HaberlerEgeZeytin’le Yolculuk
    19.08.2019 - 07:50

    Zeytin’le Yolculuk

    Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde düzenlenen ‘Zeytin’le Yolculuk’ yaz kampında bir araya gelen çocuklar robotik kodlama öğrendi.

    Zeytin’le Yolculuk

    Sivil toplum öncüsü Arzu Karaahmetoğlu Yıldırım ve Doç. Dr. Levent Köstem’in ev sahipliğindeki etkinlikte, Erzurum’un Düzyurt Köyü Şehit Ali Bulut İlköğretim Okulu ile Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlköğretim Okulu öğrencileri buluştu. Arzu Karaahmetoğlu Yıldırım, “Kampta, 24 öğrenci, 3 eğitmen ve 2 genç asistanı ağırladık. Bu benim 35 yıllık gönüllü çalışmamda en mutlu olduğum gündür” dedi. Çocuklar, bir hafta boyunca pek çok atölye çalışması yaptı.

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    Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
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