19.08.2019 - 07:50
Zeytin’le Yolculuk
Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde düzenlenen ‘Zeytin’le Yolculuk’ yaz kampında bir araya gelen çocuklar robotik kodlama öğrendi.
Sivil toplum öncüsü Arzu Karaahmetoğlu Yıldırım ve Doç. Dr. Levent Köstem’in ev sahipliğindeki etkinlikte, Erzurum’un Düzyurt Köyü Şehit Ali Bulut İlköğretim Okulu ile Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlköğretim Okulu öğrencileri buluştu. Arzu Karaahmetoğlu Yıldırım, “Kampta, 24 öğrenci, 3 eğitmen ve 2 genç asistanı ağırladık. Bu benim 35 yıllık gönüllü çalışmamda en mutlu olduğum gündür” dedi. Çocuklar, bir hafta boyunca pek çok atölye çalışması yaptı.
Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.