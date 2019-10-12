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    HaberlerEgeZeytinler Köyü’nde “Tarhana Şenliği”
    12.10.2019 - 00:25 |

    Zeytinler Köyü’nde “Tarhana Şenliği”

    Zeytinler Köyü’nde “Tarhana Şenliği”

    Urla Belediyesi ile S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde Zeytinler Köy Meydanı’nda yarın Tarhana Şenliği düzenleniyor. Urla’nın mutfak kültürünü yaşatmak istediklerini belirten Başkan Burak Oğuz, “Şenlik 11.00’de başlayacak. Tarhana yapımı anlatılacak, çeşitli gösteriler sunulacak. Herkesi Zeytinler’e bekliyoruz” dedi.

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