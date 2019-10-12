12.10.2019 - 00:25 |
Zeytinler Köyü’nde “Tarhana Şenliği”
Urla Belediyesi ile S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde Zeytinler Köy Meydanı’nda yarın Tarhana Şenliği düzenleniyor. Urla’nın mutfak kültürünü yaşatmak istediklerini belirten Başkan Burak Oğuz, “Şenlik 11.00’de başlayacak. Tarhana yapımı anlatılacak, çeşitli gösteriler sunulacak. Herkesi Zeytinler’e bekliyoruz” dedi.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.