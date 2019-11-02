Zeytinyağına AB coğrafi işaret başvurusu tamam

Milas’ı bu yıl 6’ncısı yapılacak ‘Zeytin Hasat Şenliği’ telaşı sardı. “Tane tane lezzet, damla damla sağlık” sloganıyla yapılacak etkinlik, bugün saat 10.00’da yürüyüş ile başlayacak. Atapark’ta yapılacak halkoyunları gösterilerinin ardından Milas’ın coğrafi işaretli zeytin ve zeytinyağlarının yer aldığı ve çeşitli ürünlerinin tanıtıldığı stantların açılışı gerçekleştirilecek. Program kapsamında Zeytindostu Derneği tarafından zeytin tadım eğitimi yapılacak, ayrıca ilçeler arası zeytinyağlı yemek yarışması da düzenlenecek.



Kaymakamlık, belediye, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ziraat Odası ile diğer meslek odalarının, kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin, bu yılki sürpriz konuğu Hisarcıklıoğlu olacak. Hisarcıklıoğlu, aralarında gazeteci Yavuz Donat’ın da olduğu 10 kişilik grupla birlikte etkinlikte yerini alacak.

‘Herkes davetli’



Program kapsamında düzenlenen “Kırsal kalkınmada coğrafi işaretli ürünlerin yeri ve önemi” konulu panelde konuşacak olan Hisarcıklıoğlu, daha sonra MİTSO toplantı salonunda oda üyeleri ve çevre il ve ilçelerin oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarıyla birlikte bir toplantı yapacak. Şenliğin bu yıl beklenenin üstünde ilgiyle karşılaştığını belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Çıtamız her yıl biraz daha yükseliyor. İlgi, her yıl artıyor. Bu, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Milas zeytinyağına ve sofralık ürün olan Milas yağlı zeytinine aldığımız coğrafi işaretler, yaptığımız Zeytin Hasat Şenlikleri ilçemizin adını tüm Türkiye’ye duyurdu” dedi.