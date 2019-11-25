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    HaberlerEge HaberleriZeytinyağına lezzet kattı
    26.11.2019 - 00:04 |

    Zeytinyağına lezzet kattı

    Zeytinyağına lezzet kattı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dedesi ve babasından kalan fabrikayı işleten 27 yaşındaki Halil Sucu, üç yeni lezzet yarattı. Yeditepe Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra İspanya’da zeytin ve zeytinyağı teknolojileri üzerine master yapan Sucu, zeytinyağında farklı tatlara ulaşmak amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda; enginarlısı, avokadolu, limonlu ürünler elde etti.

    Enginarlı beğenildi

    Erken hasat edilmiş yeşil zeytin ile enginar, avokado ve limonu soğuk sıkımla karıştırdığını belirten genç girişimci, “Şu anda en çok enginarlı zeytinyağı ilgi görüyor. Yeni lezzetlerimiz salatalarda kulanmak için ideal, fesleğenli zeytinyağı için de talepler alıyoruz. Yurtdışına açılmak çin de fuarlara katılıp tanıtım yapacağız” dedi. -AA

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