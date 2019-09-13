Zeytinyağında hedef İngiltere

Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) İngiltere pazarından pay alabilmek için Londra’daki ‘Specialty&Fine Food Fair 2019’a katıldı. Fuarda, Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle zeytin ve zeytinyağı tanıtıldı. Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi ülkelere zeytinyağı ihracatında kilogram başına 1.2 avro gümrük vergisi uygulandığına dikkat çeken EZZİB Başkanı Davut Er, “Türkiye’den İngiltere’ye zeytinyağı ihracatı yüksek gümrük vergisi nedeniyle 2017-2018 sezonunda 22 ton karşılığı 150 bin dolar seviyesinde kaldı. Anlaşmasız Brexit senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, yıllık 65 bin ton karşılığı 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden İngiltere’ye zeytinyağı ihracatımızda gümrük vergisinin sıfırlanmasını bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse zeytinyağı ihracatımız için çok önemli bir pazar haline gelecek” dedi. l AA