BİST102.4470,52EURO6,27-0,03USD 5,660,11ALTIN272,77-1,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeZeytinyağında hedef İngiltere
    13.09.2019 - 01:30 |

    Zeytinyağında hedef İngiltere

    Zeytinyağında hedef İngiltere

    Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) İngiltere pazarından pay alabilmek için Londra’daki ‘Specialty&Fine Food Fair 2019’a katıldı. Fuarda, Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle zeytin ve zeytinyağı tanıtıldı. Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi ülkelere zeytinyağı ihracatında kilogram başına 1.2 avro gümrük vergisi uygulandığına dikkat çeken EZZİB Başkanı Davut Er, “Türkiye’den İngiltere’ye zeytinyağı ihracatı yüksek gümrük vergisi nedeniyle 2017-2018 sezonunda 22 ton karşılığı 150 bin dolar seviyesinde kaldı. Anlaşmasız Brexit senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, yıllık 65 bin ton karşılığı 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden İngiltere’ye zeytinyağı ihracatımızda gümrük vergisinin sıfırlanmasını bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse zeytinyağı ihracatımız için çok önemli bir pazar haline gelecek” dedi. l AA

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
    daha fazla video için
    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

    2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

    Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

    Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

    Sıradaki Haber