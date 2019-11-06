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    HaberlerEge HabeleriZeytinyağında hedef, markalaşma
    06.11.2019 - 02:01 |

    Zeytinyağında hedef, markalaşma

    Milas’ta 6’ncısı düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği’nde zeytinyağında hedefin kaliteyi coğrafi işaretle tescilleme ve ihracat olması gerektiği vurgulandı

    Zeytinyağında hedef, markalaşma

    Milas’ta bu yıl 6. kez düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği sone erdi. İki gün süren şenlikte, yemek yarışmaları yapıldı; seminerler düzenlendi. Şenlikte konuşan Milas Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, dört coğrafi işaretli ürün kazandırdıklarını belirtti, zeytinyağına alınan coğrafi işaretin Milas zeytinciliği için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Coğrafi işaret alınmasından sonra hem üreticilerde, hem fabrikacılarda hem de tüketicilerde kaliteli zeytinyağı konusunda bilinçlenme meydana geldiğini anlatan Özer, Milas zeytinyağına coğrafi işaret alınmasından sonra marka sayısının 53’ü, coğrafi işaret sahibi marka sayısının ise 10’u bulduğunu dile getirdi.

    20 katına çıktı

    TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, şenlikte emeği geçenleri kutladı, “Sizler burada hem Milas zeytinini tanıtıyor; hem de zeytinyağı kullanma kültürünü yayıyorsunuz. Sizlerin bu büyük gayreti ve emeği sayesinde, 20 sene önce 100 gram civarındaki kişi başı tüketim bugün 20 katına çıktı ve 2 litreye ulaştı” dedi.

    Zeytinyağının pazarlama sorununa da değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Zeytinyağı tüketimini 5 litreye çıkarabilirsek pazarlama sorunu kalmaz. Öte yandan artık bir hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı” diye konuştu.

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