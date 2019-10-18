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    HaberlerEgeZeytinyağında rekor yılı!
    18.10.2019 - 00:49 |

    Zeytinyağında rekor yılı!

    225 bin ton rekolte beklendiğini belirten Komili Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol kaliteli ürünün püf noktalarını anlattı

    Zeytinyağında rekor yılı!

    Türkiye’de zeytinyağının en önemli merkezlerinden Ayvalık’ta sektörün güçlü markası Komili, 22. Geleneksel Hasat Etkinliği gerçekleştirdi. Komili Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol, bu yıl üretimde yüzde 18.7 oranında artışla 225 bin ton rekolte beklendiğini dile getirdi. Bir diğer sevindirici haberin de bu yılki ürünün kalitesi olduğunu ifade eden Erol, şöyle konuştu:

    ‘Markalı ürünü seçin’

    “Zeytinyağı üretiminde kalite süreçlerinin doğru yönetilmesi kritik önem taşıyor. Açık zeytinyağları, üretim sürecindeki kontrol eksikliklerinden dolayı tüketici sağlığı için risk taşıyor. Açık zeytinyağının daha doğal zeytinyağı olduğu anlamını taşımıyor. Gıda üretim belgesi olmayan tesislerden alınan ürünlerin içinde her şey olabiliyor ve yağda tağşiş ancak laboratuvar testleriyle anlaşılabiliyor. Tüketicimiz kaliteli ürün almak istiyorsa mutlaka kalite kontrolden geçirilmiş, güvenilir ambalajlı, markalı ürünleri tercih etmeli.”

    ‘Tüketimi artırmak şart’

    Türkiye’deki kişi başı zeytinyağı tüketimin artırılması gerektiğine de değinen Erol, “Avrupa’da kişi başı zeytinyağı tüketimi ortalama 15 litre iken ülkemizde bu rakam neredeyse 2 litre seviyelerinde. Oysa dünyada son yıllarda giderek yükselen sağlıklı beslenme trendi zeytinyağını yıldızlaştırdı. Bu nedenle tüm çalışmalarımızın odak noktası ülkemizde zeytinyağı kültürünü geliştirmek ve tüketimini arttırmak” dedi.

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